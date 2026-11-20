La Habana, 18 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, recordó hoy a Máximo Gómez (1836-1905), quien comandó las luchas libertarias en Cuba contra el colonialismo español.

En su cuenta en X, el Jefe de Estado escribió que a 190 años de su nacimiento en República Dominicana, se debe honrar al prócer, un genio militar que legó ética y bravura.

Ese ejemplo lo mostró “Desde la primera carga al machete hasta su última pelea por la soberanía y la dignidad de Cuba”, de ahí el calificativo de Generalísimo, como grado militar, publicó Díaz-Canel.

Otro mensaje en la misma red social plasmó Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, al pedir “Honor y gloria” para la figura histórica.

“A él, el último libertador de América, mucho le debe Cuba; tierra a la que consagró su vida y donde le nacieron y murieron en la manigua mambisa hijos valiosos”, evocó el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC).

También Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, citó la frase de Fidel Castro para recordar al héroe nacido en la ciudad dominicana de Baní, que "supo convertirse en hijo insigne y entrañable del pueblo cubano por derecho ganado en su lucha por la independencia (... ), a la que aportó su brazo y su machete, su genio militar y su coraje."

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, pidió rendir homenaje al líder de la independencia por su ejemplo como internacionalista del siglo XIX.

Máximo Gómez Báez murió en La Habana en 1905, y fue de los que dirigió la contienda bélica de los cubanos frente al dominio colonial de España, junto a José Martí y Antonio Maceo, en la guerra iniciada en 1868 y concluida en 1898 con la intervención de Estados Unidos que convirtió a la Isla en una neocolonia.

A 190 años de su natalicio, la figura del Generalísimo sigue siendo un ejemplo luminoso para las nuevas generaciones de cubanos que deben inspirarse en él para la defensa de la patria.