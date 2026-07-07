Atención médica sostenida en Santiago de Cuba 

Por Loraine Castillo de los Reyes Fotos de la autora

Santiago de Cuba,7 ul (ACN) Ante la contingencia energética generada este lunes por la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Santiago de Cuba mantiene sin interrupciones los servicios sanitarios, priorizando la atención materno-infantil, los cuidados intensivos y de urgencia y emergencia.

Miguel Ángel Díaz, director general de Salud en el territorio, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que en recorrido por instituciones hospitalarias se constató la disponibilidad de combustible destinado a los grupos electrógenos, cobertura de oxígeno, medicamentos e insumos para las próximas horas y la presencia del personal especializado en cada servicio, en aras de reforzar la asistencia a todos los niveles.

Significó la comunicación sostenida con los territorios de Contramaestre y Palma Soriano, cuyos hospitales asisten también a adultos e infantes del resto de los municipios.

La vigilancia a pacientes graves y críticos, así como la evaluación permanente de los centros con servicio de hemodiálisis resultan prioridad para el sector, de ahí el intercambio permanente con puestos de dirección de unidades provinciales y municipales, explicó el galeno.

De acuerdo con Daritza Rodríguez, titular provincial del Programa de Atención Materno- Infantil, estas circunstancias activan de inmediato protocolos dirigidos a preservar la vida y bienestar de maternas, niños y niñas hospitalizados, de ahí el seguimiento personalizado a pacientes de alto riesgo de instituciones ginecobstétricas y pediátricas.

Subrayó la distribución equitativa de recursos materiales, según la morbilidad registrada en tanto aseguró el funcionamiento ininterrumpido de comisiones de atención a casos graves con el propósito de reforzar los cuidados intensivos.´

Sin incidencias negativas tras la desconexión del SEN, el sector sanitario en Santiago de Cuba mantiene una estrecha vigilancia en los servicios estratégicos garantizando la protección de vidas como esencia del quehacer asistencial ante contingencias energéticas