Arte santiaguero celebra aniversario 65 de creada la FMC

Santiago de Cuba, 22 ago (ACN) La Sala Dolores de Santiago de Cuba se vistió hoy de emociones y colores con un variado programa cultural dedicado al aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una celebración donde arte y memoria se entrelazaron en homenaje a las protagonistas de tantas batallas cotidianas.

Asistieron a la velada Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de Cuba, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, dirigentes de organizaciones, y una representación de federadas indómitas.

El espectáculo reunió a la Agrupación Folclórica Obbini Iréwo, que aportó la fuerza rítmica de las raíces afrocubanas, y a actrices del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, quienes ofrecieron pasajes teatrales de la obra Horas Vacías, una denuncia contra la violencia de género.

Otro de los momentos significativos fue la presentación de la Compañía Ballet Santiago, que llevó al escenario la delicadeza de la danza, mientras el guitarrista acompañante Aquiles Jorge, Trío Ensueño, declamadores y solistas vocales aportaron diversidad de estilos y registros para completar la velada.

La gala constituyó no solo un saludo a los 65 años de la FMC, sino también un reconocimiento al papel de las mujeres cubanas en la historia y en la vida cotidiana, como protagonistas de procesos en diversos ámbitos decisivos para el país.

La Federación de Mujeres Cubanas, fundada el 23 de agosto de 1960 por Vilma Espín, agrupa a millones de féminas bajo la premisa de igualdad, emancipación y participación activa en la sociedad.