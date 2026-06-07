Arriba a puerto cubano nueva carga solidaria (+Fotos)

La Habana, 7 jun (ACN) El buque comercial Asian Katra, procedente de México, arribó hoy a la Terminal Haiphong con un donativo solidario de mil 700 toneladas de alimentos, productos e insumos básicos de primera necesidad, enviado por los gobiernos de México y Belice.

En declaraciones a la prensa desde el muelle habanero, Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, agradeció a los gobiernos involucrados por ratificar su disposición de seguir ayudando al pueblo cubano.

La llegada del Asian Katra se suma a una cadena de gestos solidarios que, desde diversas latitudes, confirman el respaldo internacional a la Isla, por lo que esta nueva entrega conjunta evidencia que la hermandad entre los pueblos latinoamericanos y caribeños trasciende a pesar del complejo escenario y se consolida en acciones concretas de cooperación.

Díaz Velázquez valoró la importancia de estas muestras de respaldo en el contexto actual, marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la compleja situación electroenergética que enfrenta el país.

La titular precisó que el Ministerio de Comercio Interior asume la recepción, transportación y distribución de esta ayuda, y explicó que, pese a la ralentización de algunos procesos provocada por el impacto del bloqueo energético, se han incorporado actores económicos no estatales y modalidades alternativas de transportación, para hacer llegar los recursos a la población en el menor plazo posible.

La cooperación solidaria de México y Belice se inscribe en una tradición de acompañamiento mutuo que refuerza los lazos históricos y culturales con Cuba.

Ambos países han manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo al cerco económico impuesto por Washington y han optado por tender puentes humanitarios en lugar de sumarse a políticas de aislamiento.

Cada donativo que arriba a puertos cubanos representa no solo un alivio material para las familias, sino también un mensaje inequívoco de que la Isla no está sola, en medio de las crecientes presiones externas, la solidaridad internacional se erige como un pilar de resistencia y esperanza para el pueblo cubano.