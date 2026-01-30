Apelan desde Cuba a apoyo de pueblo de EE. UU. ante planes de su Gobierno

ACN | Foto: Tomada del perfil en Facebook de Casa de las Américas

La Habana, 30 ene (ACN) Un mensaje que apela al apoyo del pueblo de los Estados Unidos fue la respuesta de la Casa de las Américas, publicada hoy, a la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

El texto resalta los "sentimientos auténticos del pueblo de ese país", y recurre a su respaldo para detener lo que califica como un "proyecto de genocidio en curso".

La institución cultural denuncia que las razones expuestas por la Casa Blanca en el documento firmado este jueves, son mentiras recicladas con el objetivo de convertir a Cuba, ante los ojos de la opinión pública, en una "amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos".

No nos sorprende esta postura de un gobierno que recurre de modo habitual a la extorsión, las bombas, el secuestro, e incluso el asesinato a sangre fría de sus propios ciudadanos, afirma el mensaje.

Sin embargo, agrega, resulta particularmente perverso el intento de asfixiar a un pueblo entero para imponerle la voluntad imperial.

El texto también aclara que los cubanos saben a diferenciar, desde 1959, que por un lado están las políticas hostiles de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, y por otro los sentimientos auténticos del pueblo de ese país.

Recuerda varias muestras de apoyo y solidaridad que han intercambiado ambos pueblos, incluida la consigna "Hands off Cuba!" (Manos fuera de Cuba), en los tempranos días del Fair Play for Cuba Committee.

Con esta última frase, ¡Manos fuera de Cuba!, concluye el mensaje, que la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación íntegramente:

Mensaje de la Casa de las Américas al pueblo de los Estados Unidos.

Después de más de seis décadas de bloqueo despiadado y agresiones de toda índole, tan criminales como ineficaces en el empeño de destruir a la Revolución Cubana, el presidente Donald Trump firmó este 29 de enero una orden ejecutiva que pretende liquidar de manera definitiva el «problema de Cuba».

Todo tipo de mentiras son recicladas con el objetivo de convertir a nuestro país -ante los ojos de la opinión pública- en una «amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».

No nos sorprende esta postura de un gobierno que recurre de modo habitual a la extorsión, las bombas, el secuestro, e incluso el asesinato a sangre fría de sus propios ciudadanos. Sin embargo, resulta particularmente perverso el intento de asfixiar a un pueblo entero para imponerle la voluntad imperial.

Los cubanos aprendimos a diferenciar, desde 1959, que por un lado están las políticas hostiles de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, y por otro los sentimientos auténticos del pueblo de ese país.

Desde su propio nacimiento -de hecho, desde el 4 de julio de 1959- la Casa de las Américas incorporó a su labor de promoción a representantes de la cultura estadounidense. Fue precisamente una promotora norteamericana quien gestó desde nuestra institución el Encuentro de la Canción Protesta de 1967. Creadores populares, líderes de comunidades indígenas, afroamericanas y latinas, notables escritores y artistas han encontrado aquí un espacio para el diálogo fraterno. Estudiantes de universidades de los Estados Unidos son recibidos con afecto por familias cubanas y conocen en nuestras aulas la cultura latinoamericana y caribeña.

Ya en los tempranos días del Fair Play for Cuba Committee y de su consigna "Hands off Cuba!" contamos con el respaldo de buena parte del pueblo estadounidense.

Hoy apelamos una vez más al apoyo de ese pueblo para detener el proyecto de genocidio en curso.

¡Manos fuera de Cuba!

La Habana, 30 de enero de 2026