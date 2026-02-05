Anuncia Presidente cubano incremento de energías renovables

La Habana, 5 feb (ACN) Cuba intensifica la incorporación de nuevas capacidades de generación renovable para enfrentar el déficit eléctrico actual, manifestó hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en la comparecencia que realiza ante la prensa nacional y extranjera.

Es una de las respuestas posibles en medio de las limitaciones de combustible que afectan al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), y tras las valoraciones realizadas por el Buró Político, el Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Ministros, donde se analizaron estrategias frente al desabastecimiento agudo de los carburantes.

El país cuenta con más de mil megawatts instalados en parques fotovoltaicos, y se ratifica la oportunidad de ampliar esas inversiones porque desde diciembre no se recibe combustible en Cuba, lo que ha impactado directamente en la población.

Al cierre de febrero se prevé disponer de 98 megawatts adicionales y en marzo otros 58, con incrementos sucesivos en los meses venideros.

Parte de esas inversiones incluyen sistemas de acumulación para estabilizar la frecuencia del SEN, según el Ministerio de Energía y Minas.

Se proyecta la instalación de cinco mil sistemas solares de dos kilowatts en comunidades aisladas no electrificadas.

Además, cinco mil módulos se colocarán en centros vitales de servicios a la población, entre ellos 161 hogares maternos, 156 hogares de ancianos, 305 casas de abuelos, 556 policlínicos, 336 sucursales bancarias y 349 oficinas de trámites.

A 161 niños con condiciones de salud que requieren electricidad constante se les instalaron sistemas en sus viviendas, y para este año se prevé beneficiar a otros 121.

También se destinaron 10 mil sistemas solares a trabajadores de la educación y la salud, con facilidades de pago y créditos a largo plazo.

El programa incluye incentivos para quienes generan electricidad al SEN o a sus comunidades, así como la recuperación de dos parques eólicos.

La población recibirá progresivamente un panorama detallado de la situación energética, con explicaciones de ministros y viceministros sobre las medidas a adoptar, especialmente las de ahorro.

