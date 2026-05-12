Alistan sede en Cienfuegos para acto nacional por el 17 de Mayo

Cienfuegos, 12 may (ACN) Aguada de Pasajeros, municipio merecedor durante ocho ocasiones consecutivas de la bandera Vanguardia Nacional, se alista para celebrar el acto nacional por el 17 de Mayo, en representación de la provincia de Cienfuegos, ganadora de la emulación por el Día del Campesinado Cubano.

Eduardo Rodríguez García, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en esa localidad, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que constituye un orgullo acoger las actividades centrales en este terruño, en medio de las celebraciones por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el 65 aniversario de la organización campesina.

A tono con la fiesta del 17 de Mayo, en ese, el municipio más occidental del territorio cienfueguero están realizando un grupo de actividades como el activo de jóvenes campesinos, donación de sangre, trabajo voluntario, entrega de viandas, hortalizas y granos a instituciones médicas y sociales, así como el embellecimiento de las cooperativas y también de la ciudad cabecera.

Con unos tres mil 582 asociados, allí realizan esfuerzos extraordinarios en medio del recrudecido bloqueo para impulsar las labores agrícolas, en especial el cultivo del arroz, renglón distintivo de Aguada de Pasajeros, pero requerido de tecnología para la roturación, y cosecha.

Unas 800 hectáreas del cereal plantaron en la campaña de frío, y han apostado por el desarrollo del arroz popular, que no requiere de grandes recursos porque se implementa en patios y cañadas, aseveró Rodríguez García.

Y con la campaña de primavera, dijo, el propósito de las mujeres y hombres del campo es aprovechar las lluvias y plantar la mayor cantidad de simientes de calidad y resistentes a plagas, que permita crecer en volúmenes productivos, a fin de lograr el autoabastecimiento municipal.

Explicó que el pasado año en la actividad agroalimentaria, la ANAP de Aguada cumplió con todos los renglones productivos, con excepción de la entrega de leche.

“En la esfera de organización logramos en febrero los ingresos de más de un millón de pesos al Estado, por concepto de fondo social, el aporte a la Patria con el 10 por ciento y el 20 por ciento de las cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios.

“Todos lo años reportamos crecimiento de asociados, y una gran estabilidad de los cuadros en las organizaciones de base, dirigidas por presidentes con más de veinte años en algunos casos, y con juntas directivas de gran permanencia en funciones.

Resaltó que el 24 por ciento de los integrantes a la ANAP son mujeres, entre las que destacan aquellas propietarias de fincas como Mileidy Core y Fanny Reyes, dedicadas a la producción ganadera.

“Contamos con un grupo de campesinos con la condición de Vanguardia Nacional dedicados al cultivo del arroz, entre estos Frank Michel Becerra Miranda y Pedro Izquierdo; los de cultivos varios Rodolfo Almeida Rodríguez y Jorge Castro; y los encargados de la producción de leche como Pedro Martínez y Gumersindo Veloz”.

De las 13 cooperativas cuatro son de producción agropecuarias y nueve de créditos y servicios, entre las que se encuentran la “Sergio González” un referente en la producción de alimentos.

Cada 17 de Mayo Cuba conmemora el Día del Campesino, en recordación a la jornada en que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz firmó la Ley de reforma Agraria en la Sierra Maestra, y rendía así tributo a Niceto Pérez, asesinado en 1946 cuando protagonizaba las luchas por el derecho a la tierra en su natal Guantánamo.