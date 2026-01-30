ACN

Alerta la Defensa Civil por frente frío e inundaciones

30 Enero 2026

La Habana, 30 ene (ACN) El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió hoy un aviso de alerta temprana ante la llegada de un nuevo frente frío a la región occidental de Cuba, previsto para las próximas horas.

De acuerdo con el Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología, el sistema provocará un incremento de nublados, chubascos y lluvias que se extenderán al resto del país. La entrada de una masa de aire seca y muy fría reforzará las condiciones invernales, generando madrugadas notablemente frías.

Según el comunicado, se prevén fuertes marejadas con olas de entre tres y cuatro metros, que ocasionarán inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas de la costa norte occidental, incluyendo el malecón habanero.

En la nota oficial, la Defensa Civil orientó a la población mantenerse informada a través de los medios nacionales y perfiles oficiales en redes sociales, así como cumplir disciplinadamente las indicaciones de las autoridades locales.

De igual modo, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, junto a los Institutos de Meteorología y de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre la evolución de este sistema de bajas presiones.