Agradecen escuelas en Holguín entrega de estaciones solares

Holguín, 15 may (ACN) Las escuelas de Educación Especial Haydée Santamaría y La Edad de Oro, en la provincia de Holguín, garantizan la continuidad docente gracias a la entrega de estaciones fotovoltaicas en medio de la compleja contingencia energética del país.

Mairé Guerrero Ricardo, directora de la institución Haydée Santamaría Cuadrado, dedicada a niños con Trastorno del Espectro Autista, informó a la ACN que el sistema, compuesto por un panel solar y un equipo inversor-batería con capacidad de cinco kilovatios, asegura los procesos docentes y la atención integral a los 24 educandos matriculados, mientras garantiza la estabilidad del centro.

Entre los beneficios inmediatos destacó evitar interrupciones en rutinas vitales de los alumnos y el desarrollo de terapias alternativas como la musicoterapia, esencial para regular el ritmo de trabajo de los pequeños, mantener la estabilidad conductual en el aprendizaje y fortalecer la preparación metodológica.

El equipamiento favorece además el trabajo en el aula al facilitar apoyos visuales constantes mediante pantallas y televisores, a través de los cuales se proyectan programas y pictogramas digitales utilizados en la comunicación con los estudiantes.

Tania López Barea, directora del centro La Edad de Oro, especializado en discapacidades sensoriales e intelectuales, destacó que el equipamiento mejora la calidad de vida de los 36 alumnos acogidos en regímenes interno, seminterno y ambulatorio, al posibilitar la iluminación idónea para su desarrollo.

El respaldo energético permite la iluminación adecuada en las aulas destinadas a niños con dificultades visuales como baja visión, estrabismo y ambliopía, quienes requieren condiciones lumínicas óptimas enfocadas en su evolución.

López Barea añadió que el kit fue clave en la gestión administrativa y la alimentación, al sustituir el uso de gas, carbón y leña por medios eléctricos que agilizan la cocción, y facilitar la carga de dispositivos móviles de los docentes, empleados habitualmente como medios de enseñanza y planificación.

Guerrero Ricardo subrayó que en su centro la estación también beneficia al respaldar la elaboración de la merienda y el almuerzo de los niños en los horarios establecidos, eliminando las dificultades de la combustión tradicional y asegurando la disciplina alimentaria.

La instalación de estos sistemas contó con el apoyo de las autoridades educativas del municipio y la provincia, además de la asesoría técnica de la filial de la Corporación Productora y Exportadora de Tecnología Electrónica (Copextel), cuyos especialistas capacitaron al personal con el objetivo de un manejo eficiente del equipamiento, acotó, mientras el proyecto fortalece la resiliencia institucional.

Con ese sistema fotovoltaico, en el nororiental territorio también fueron protegidos los cuatro hogares para niños sin amparo parental, reafirmando el compromiso local con el bienestar de los menores en situación de vulnerabilidad que allí residen.