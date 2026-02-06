Adopta Educación en Holguín medidas para desarrollo del curso escolar

Holguín, 6 feb (ACN) La Dirección General de Educación en Holguín adoptó un conjunto de disposiciones para continuar el desarrollo del curso escolar 2025-2026 en todas las modalidades de enseñanza, ante las condiciones excepcionales originadas por la compleja situación energética del país.

En este contexto, agravado por las recientes disposiciones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, la provincia garantiza la prestación de servicios en más de mil 200 instituciones escolares mediante variantes orientadas a la atención no presencial y la reorganización de estudiantes, informó a la Agencia Cubana de Noticias Luis Felipe Batista Rodríguez, director de la entidad.

Entre las medidas se incluyen hojas de trabajo, fichas de estudio, videos explicativos y materiales didácticos concebidos ante contextos con conectividad limitada.

Los círculos infantiles y seminternados mantienen su funcionamiento con el propósito de respaldar a las madres trabajadoras mientras las condiciones lo permitan; y, en los casos de lejanía o dificultad con el transporte, los alumnos podrán ser trasladados de forma temporal a escuelas cercanas a su localidad de residencia, de acuerdo con la solicitud de las familias.

Batista Rodríguez acotó que estas disposiciones también se aplicarán a la modalidad interna, que retomará sus actividades habituales tras el período de pase.

Para los centros de formación se estipuló vincular a los estudiantes de carreras de la Enseñanza Técnica y Profesional y de las Escuelas Pedagógicas a sus municipios de origen con el fin de garantizar la continuidad del calendario académico mediante prácticas laborales en la comunidad y dos días semanales de docencia en la modalidad por encuentro.

Las acciones previstas están respaldadas por las transformaciones del III Perfeccionamiento del sector, que posibilitan a cada centro adaptar su proyecto educativo y currículo a las características y potencialidades del territorio.

El directivo resaltó que estas acciones reafirman el principio de integración entre escuela, familia y comunidad, orientadas a la atención de los niños y jóvenes con el acompañamiento de sus maestros y el apoyo de los factores sociales del entorno, uno de los pilares de la pedagogía cubana.