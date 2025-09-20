Accidente de avioneta de fumigación en Ciego de Ávila

La Habana, 20 sep(ACN) Una avioneta dedicada a labores de fumigación contra plagas sufrió hoy un accidente en la cayería norte de Ciego de Ávila, muy cerca del Hotel Colonial, sin que se reporten hasta el momento daños a las personas o a infraestructura.

Según reportes en redes sociales de los que informó Cubadebate en horas de la mañana ocurrió el siniestro donde el piloto logró salvar su vida, la aeronave presentó un fallo en el motor, y el aviador pudo dirigirla a hacia aguas poco profundas, donde realizó un aterrizaje de emergencia lo más controlado posible.

La avioneta pertenece a la UEB de Servicios Aéreos de la provincia de Sancti Spíritus.

Autoridades de la provincia se encuentran en el lugar investigando lo ocurrido.