La Habana, 20 sep(ACN) La tormenta tropical Gabrielle se intensifica en el Atlántico central y podría convertirse en huracán en las próximas horas, informó el Instituto de Meteorología sobre este organismo ciclónico que no ofrece peligro para Cuba.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No.6.

TORMENTA TROPICAL GABRIELLE.

...Gabrielle se intensifica sobre el Atlántico central....

La tormenta tropical Gabrielle continua su movimiento al noroeste sobre aguas del océano Atlántico central, con poco cambio en su velocidad de traslación. Sus vientos máximos sostenidos se han incrementado hasta 100 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión mínima central descendió a 996 hectoPascal.

El centro de este sistema a las seis de la tarde se estimó en los 25.7 grados de latitud Norte y en los 59.1 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa aproximadamente a 920 kilómetros de al sur-sudeste de Bermudas. Se mueve al noroeste a razón de 17 kilómetros por hora.

En las próximas 12 a 24 horas, Gabrielle estará girando su rumbo gradualmente hacia el norte-noroeste, las condiciones atmosféricas serán favorables para su intensificación y se espera que se convierta en huracán, sobre el Atlántico central en las próximas horas.

Este organismo ciclónico tropical no ofrece peligro para Cuba, siendo solo de interés para la navegación en el área.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre Gabrielle se emitirá a las seis de la tarde de mañana domingo.