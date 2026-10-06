A 50 años, aún duelen las vidas que el terrorismo se llevó en Barbados (+Fotos)

La Habana, 6 oct (ACN) A medio siglo de distancia el dolor sigue vivo, pero también la dignidad de un pueblo que no olvida, aseguró hoy Yadelis Valencia Palomino, nieta de una de las víctimas del Crimen de Barbados, durante el acto por la fecha al que asistió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República.

Ante las ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del mandatario y el pueblo cubanos, en fecha que conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, Valencia Palomino expresó que este horrible hecho forma parte de los miles de atentados contra el país que ha financiado el gobierno de Estados Unidos, con saldo de más de tres mil muertes.

Añadió que con lo ocurrido en Barbados, el terrorismo intentó silenciar la voz de Cuba, pero lo que nació de aquel dolor fue un compromiso eterno con la memoria y con la defensa de la patria.

El respeto a los que murieron y son orgullo de la nación fue el propósito que unió esta mañana a los que peregrinaron hasta el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la Necrópolis de Colón.

A cargo de las palabras centrales, Yudí Mercedes Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del PCC y jefa del Departamento de Atención a los Servicios, señaló que hoy el pueblo cubano reclama justicia no solo por el sabotaje en Barbados, sino también por las miles de personas que han sido víctimas de las acciones perpetradas por el gobierno estadounidense desde el triunfo de la Revolución.

Manifestó que el país condena una vez más el bloqueo económico, comercial y financiero al que es sometido por más de 60, el cual dificulta el acceso a alimentos, medicamentos y otros recursos para desarrollar la economía.

Los cubanos tienen el compromiso eterno de no olvidar, ni perdonar la impunidad de estos hechos y al mismo tiempo seguir defendiendo los principios y la soberanía nacional ante los que insisten en calumniar a la patria, agregó.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Idania Méndez Hernández, trabajadora del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera, dijo que el mejor tributo para estos mártires es "seguir trabajando cada día para que el país avance, y estar firmes para que nadie venga a decir cómo hacer las cosas en nuestra tierra".

Nadie nos puede venir a ayudar a quitar el bloqueo, tenemos que ser nosotros mismos con nuestra lucha, concluyó.

Participaron también los miembros del Buró Político del Comité Central del PCC Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización.

Además estuvieron presentes otros miembros del Secretariado, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

El 6 de octubre de 1976, Cuba vivió una de las páginas mas tristes de su historia, cuando el vuelo 455 de Cubana, proveniente de Caracas y con destino a La Habana, tras realizar escala en Barbados, explotó en las costas de la isla caribeña.

Como consecuencia, este sabotaje cobró la vida de 73 personas, 11 guyaneses que habían recibido becas para estudiar en la mayor de las Antillas, cinco norcoreanos y 57 cubanos, de ellos, 24 miembros del equipo juvenil de esgrima que regresaba con excelentes resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.