Prosigue PNR enfrentamiento a hechos delictivos en Holguín

ACN | Tomada de Héroes de azul en Cuba/ Facebook

La Habana, 5 oct (ACN) La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) informó desde su perfil en la red social Facebook sobre la detención de un ciudadano en la carretera Holguín–Moa, quien transportaba 29 millones de pesos en moneda nacional sin documentación ni explicación que justificara su procedencia.

El hecho ocurrió en el consejo popular Los Pinos, donde agentes de la PNR interceptaron un vehículo particular y hallaron la suma en efectivo. El individuo fue denunciado por enriquecimiento ilícito, mientras prosiguen las investigaciones.

En otro suceso, oficiales de la PNR devolvieron íntegramente una fletera extraviada en la terminal ferroviaria de Holguín, que contenía dinero, oro y documentos personales.

Los agentes Yuan Herrera Frometa y Ladisleydis Simón William localizaron al propietario tras activar el protocolo de búsqueda y entregaron 8 mil 880 pesos, siete pesos en menudo, un billete de 20 euros, dos cadenas de oro, medicamentos y credenciales.

El dueño agradeció la actitud de los oficiales, quienes destacaron que la honradez constituye principio esencial en el desempeño policial.