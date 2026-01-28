A 173 años de su natalicio, Martí se multiplica (+ Fotos)

Pinar del Río, 28 ene (ACN) Han pasado 173 años desde que naciera José Martí, el cubano más universal, el intelectual y político que entregó su vida a la liberación de Cuba y a una extensísima obra literaria; y a pesar del tiempo, sigue vivo y se multiplica.

Se siente en cada niño de los círculos infantiles y escuelas que hoy colmaron las calles de la ciudad de Pinar del Río hasta el parque que recuerda al Apóstol, y lo hicieron como cada año: felices y con atuendos, carteles e iniciativas alegóricas al Héroe Nacional.

Fue el caso de Yenli Marian Aguiar Delgado, que ya ha participado en varios desfiles martianos y siempre quiere volver, ahora con nueve años de edad.

Martí siempre pensó en los niños cubanos y de América Latina, y para todos nos regaló La Edad de Oro, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias.

Junto a sus compañeros de la escuela Vladimir Ilich Lenin y maestras, fue una de los tantas pioneras que llenó de colorido y algarabía el trayecto hasta el sitio fundacional de la urbe, donde se erige una escultura a quien no murió el 19 de mayo de 1895.

Meñique, Pilar, Nené Traviesa, la bailarina española fueron algunos de los personajes recreados esta mañana, porque hablar del Apóstol es sinónimo de diversidad y arte.

En el prólogo de su libro Ismaelillo, dedicado a su hijo José Francisco Martí Zayas-Bazán, el Apóstol dejó clara su “fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud (…)", que lo guiaron hasta el fin de su vida.