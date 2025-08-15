Boletín deportivo panamericano del 15 de agosto de 2025

Dedican a Fidel Castro el libro Mijaín López: el gigante que estremeció al mundo

La presentación del libro Mijaín López: el gigante que estremeció al mundo derivó una de las celebraciones por el aniversario 99 del natalicio de Fidel Castro.

El protagonista de esa obra, el ex luchador grecorromano confesó que no hubiese sido posible alcanzar tanto sin las enseñanzas de Fidel y la impronta de la Revolución cubana que marcaron su carrera de 32 años de sacrificio dedicados al deporte.

Nació el 20 de agosto de 1982 en Consolación del Sur, Pinar del Río, y es el único deportista en ganar por cinco veces consecutivas el oro olímpico en su modalidad.

Regresa parte de la delegación cubana de los Juegos Panamericanos junior Asunción’25

Encabezados por los campeones Dayanara Curbelo, en judo, y la tripulación del bote cuatro par de remos cortos de Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez y Roberto Carlos Paz, regresó parte de la delegación cubana participante en los II Juegos Panamericanos junior Asunción’25.

El grupo también lo integraron otros 35 deportistas, entrenadores y federativos, quienes manifestaron su agradecimiento por el emotivo recibimiento en el aeropuerto internacional José Martí.

En sus palabras de bienvenida, el director jurídico del Inder, Karel Pachot, expresó que más allá del resultado individual o colectivo, son campeones de la patria, porque realizaron sus mayores esfuerzos en cada competencia.

Cuba se mantiene en el décimo lugar del medallero en Asunción’25

El acumulado de dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, mantuvo a Cuba en el décimo lugar en el medallero de los II Juegos Panamericanos junior Asunción’25.

Brasil ocupa la primera posición por sus 100 preseas en total, de ellas 47 doradas, seguido por Estados Unidos que suma 55 y 14 de oro, y Chile, 42, incluidas 14 áureas.

Voleibolistas cubanas contra costarricenses en la discusión del quinto lugar en Asunción’25

Las selecciones femeninas de Cuba y Costa Rica contenderán hoy por el quinto lugar del torneo de voleibol correspondiente a los Juegos Panamericanos junior Asunción’25.

Para disputar ese lugar, las alumnas de Norka Latamblet superaron 3-0 (25-18, 25-11 y 25-19) a las paraguayas.

En su trayectoria por la ronda clasificatoria y de eliminación directa cayeron 0-3 ante Argentina, sumaron dos éxitos ante Paraguay y Costa Rica, pero cedieron ante República Dominicana en el choque decisivo hacia las medallas.

Aún con posibilidades de premios ciclista cubano en Panamericanos junior Asunción’25

El cubano José Alberto Domínguez va en la sexta posición, tras efectuarse dos de las cuatro pruebas del ómnium, en el ciclismo de pista de los II juegos Panamericanos junior Asunción’25.

Con un acumulado de 66 puntos, Domínguez aún está en posibilidades de escalar el podio si logra buenas ubicaciones en las carreras de eliminación y por puntos.