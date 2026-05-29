Sostuvo encuentro Valdés Mesa con viceprimer ministro vietnamita

La Habana, 29 may (ACN) Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República de Cuba, sostuvo este jueves en Astaná, Kazajistán un encuentro con Ho Quoc Dung, viceprimer ministro de la República Socialista de Vietnam, previo a la inauguración del Foro Económico Euroasiático.

Según precisaron fuentes de Presidencia, durante el intercambio, la autoridad vietnamita trasladó el apoyo del Partido Comunista, Gobierno, Estado y pueblo de su país a Cuba, y ambas partes revisaron proyectos conjuntos en energías renovables, agricultura e industria biofarmacéutica.

Ho Quoc Dung destacó el carácter histórico de las relaciones bilaterales, iniciadas por el líder histórico de la nación asiática Ho Chi Minh y Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, y afirmó que la posición de Vietnam hacia Cuba es clara e invariable, en rechazo a las sanciones y al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Señaló que el respaldo a Cuba responde a la indicación del Secretario General del Partido Comunista y presidente de la nación asiática, To Lam, de apoyar a la isla en todo cuanto sea necesario.

Valdés Mesa agradeció la solidaridad expresada y explicó la compleja situación que enfrenta Cuba por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las restricciones a la importación de combustibles.

Entre los proyectos revisados se mencionaron la instalación de parques solares con sistema de acumulación, la producción de arroz en Pinar del Río y Granma, y la empresa mixta Genfarma del sector biotecnológico.