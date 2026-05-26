Sostuvieron Cuba y Belarús consultas Intercancillerías

La Habana, 26 may (ACN) Cuba y Belarús realizaron este lunes en esta capital las Consultas Políticas Intercancillerías, presididas por Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores, y Evgeni Shestakov, viceministro de Asuntos Exteriores de la nación eslava, precisó la Cancillería de Cuba desde su perfil en Facebook.

Ambas partes ratificaron el diálogo político al más alto nivel, fortalecido por la visita de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República a Belarús en junio de 2025, la de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano a Minsk en octubre de 2023 y la del entonces jefe de Gobierno belaruso Román Golovchenko a La Habana en julio de 2024.

Durante el encuentro, los vicecancilleres coincidieron en el buen estado de los vínculos político-diplomáticos y expresaron la voluntad de impulsar los nexos bilaterales en todos los campos de interés mutuo, incluido el económico-comercial, además de explorar nuevas oportunidades de intercambio.

La ocasión fue propicia para agradecer la posición histórica de Belarús respecto a la Resolución cubana contra el bloqueo económico, comercial y financiero en las Naciones Unidas y el reclamo por la exclusión de Cuba de la lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo.

En el marco de la visita, Shestakov fue recibido en encuentro de cortesía por el ministro interino de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver Portal, quien destacó la importancia de las consultas para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El viceministro belaruso reiteró el respaldo de su país a Cuba en un contexto de reforzamiento de las medidas de cerco económico y energético impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera acogió horas más tarde a la delegación belarusa para dialogar sobre las relaciones económicas y comerciales, reconociendo los vínculos históricos y estratégicos que unen a ambas naciones, precisó la institución desde su su perfil en Facebook.