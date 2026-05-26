Inició en La Habana curso sobre asesoramiento jurídico

La Habana, 26 may (ACN) Con el propósito de fortalecer los mecanismos de asesoramiento jurídico en los sectores estatal y no estatal, comenzó este lunes en esta capital un curso presidido por la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde.

Según informó el Ministerio de Justicia desde su perfil en la red social Facebook, la titular estuvo acompañada por la viceministra primera, Yaliet Peña Rodríguez, y las viceministras Pilar Alicia Varona Estrada y Yashna Díaz Cabarrouy.

Participaron además Alexis Ginarte Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y Andry Matilla Correa, decano de la Facultad de Derecho.

Una delegación del Colegio de Gestores Administrativos de España, encabezada por su presidente Fernando Jesús Santiago Ollero, asistió al encuentro como parte del intercambio internacional en materia jurídica.

La jornada inaugural incluyó la conferencia “La administración pública en Cuba. Retos y perspectivas”, impartida por el Doctor en Ciencias Andry Matilla Correa, y una sesión científica dedicada al tema “Asesoramiento jurídico en la empresa estatal y no estatal: estructura, implantación y acompañamiento”.

El curso reafirma el compromiso de las instituciones cubanas con la formación continua, el perfeccionamiento del asesoramiento jurídico y el fortalecimiento de la institucionalidad, en un contexto de colaboración y respeto mutuo con España.