Reconoce Cuba apoyo de la FAO a la isla

La Habana, 14 oct (ACN) A propósito del aniversario 80 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, reconoció el trabajo de esa agencia, junto al Gobierno de la isla, para lograr mejorías en la producción, la nutrición, el medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás.

Al intervenir por videoconferencia este lunes en el Foro Mundial de la Alimentación, el mandatario cubano resaltó que a la FAO y a Cuba les unen fuertes e históricos lazos de cooperación y objetivos comunes en la batalla por la erradicación del hambre, la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible.

En su mensaje al evento, publicado en el sitio web de la Cancillería de Cuba, Díaz-Canel ponderó la valiosa contribución de la FAO al mejoramiento de la vida de millones de personas en todo el planeta y su acompañamiento a los países que necesitan y buscan establecer sistemas alimentarios sostenibles.

Recordó que en 1978 fue establecida oficialmente una representación de la FAO en Cuba, y señaló que esta agencia de Naciones Unidas ha sido un pilar de apoyo para la isla, brindando asistencia técnica y recursos necesarios para el desarrollo agrícola, la producción de alimentos y la consolidación de instituciones científicas de alto nivel en el ámbito agropecuario.

En la actualidad, dijo, la FAO se destaca como un actor clave de apoyo a Cuba en la transformación de los sistemas agroalimentarios, el enfrentamiento al cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Condenó el uso del hambre como un instrumento para el control y sometimiento de los pueblos, así como el empleo de medidas coercitivas unilaterales como el bloqueo a Cuba, que dura más de 6 décadas y se recrudece continuamente, apostando a la rendición por necesidades.

Junto a la FAO, continuamos consolidando nuestras metas esenciales en el país, para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, concluyó.