Reclamó Cuba en ONU reforma integral del Consejo de Seguridad

La Habana, 23 oct (ACN) Cuba demandó este jueves, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una reforma integral del Consejo de Seguridad que garantice mayor representación de los países en desarrollo y corrija los desequilibrios históricos en su composición.

Según precisó el sitio misiones.cubaminrex.cu, Ernesto Soberón Guzmán, embajador y representante permanente de Cuba ante la ONU, destacó la urgencia de transformar ese órgano en una instancia más democrática y representativa, capaz de responder eficazmente a los desafíos de la paz y la seguridad internacionales.

El diplomático abogó por ampliar el Consejo a no menos de 26 miembros, con nuevos puestos permanentes para África, Asia en desarrollo y América Latina y el Caribe, regiones históricamente excluidas de las principales decisiones.

Soberón reiteró la oposición de Cuba al derecho al veto y rechazó cualquier fórmula de reforma que perpetúe privilegios o establezca criterios discriminatorios, insistiendo en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Subrayó que la reforma debe abarcar también los métodos de trabajo del Consejo y garantizar una participación efectiva de los Estados Miembros, rechazando ampliaciones selectivas o nuevas categorías de membresía que profundicen desigualdades.

El representante permanente reafirmó el compromiso de Cuba con las negociaciones intergubernamentales y la búsqueda de una solución respaldada ampliamente por los Estados Miembros, como condición indispensable para fortalecer el multilateralismo y avanzar hacia un orden internacional más justo.