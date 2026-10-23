Evaluó PCC transformaciones en la Agricultura

La Habana, 23 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó este jueves la clausura de la visita del Comité Central al Ministerio de la Agricultura y su sistema empresarial, como parte del seguimiento a la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales.

En el encuentro, según precisaron fuentes de Presidencia, el mandatario llamó a la ejemplaridad de la militancia y a la movilización consciente de dirigentes y trabajadores del sector, al subrayar que cada hectárea sembrada y cada litro de leche acopiado constituyen actos de resistencia y defensa de la Revolución.

Durante varias jornadas, el Comité Central evaluó la aplicación de las transformaciones en las OSDE y empresas del ramo, de las cuales 162 se vinculan directamente con la producción agropecuaria, en especial el eje temático siete, orientado a la recuperación agrícola.

El Presidente recordó palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, al insistir en que "hay que virarse para la tierra y hay que hacerla producir", y aseguró que la visita fue un intercambio honesto para encontrar soluciones.

En los debates participaron también Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; José Ramón Monteagudo Ruiz, jefe del Departamento Agroalimentario; e Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, entre otros dirigentes.

El titular del ramo explicó que se han actualizado 20 normas jurídicas vinculadas a la gestión de la tierra, las cooperativas, la comercialización y el financiamiento, con la creación de un Banco de Fomento para el sector y la ampliación del Fondo de Fomento Agrícola.

Monteagudo Ruiz destacó que el control de este proceso exige mayor preparación y participación de militantes y trabajadores, y subrayó la necesidad de fortalecer la vida interna del Partido para guiar con autoridad moral los destinos del país.

Morales Ojeda evaluó el protagonismo de los trabajadores del campo y señaló que el Partido es más fuerte mientras más ejemplar es su militancia, lo cual depende del funcionamiento del núcleo como estructura base.

Marrero Cruz informó que ya están elaboradas políticas para la implementación de 170 transformaciones, respaldadas por 214 normas jurídicas, aunque reconoció que aún persisten insuficiencias en el conocimiento de las disposiciones en las bases.

Díaz-Canel enfatizó que producir alimentos en condiciones de escasez de combustible y migración rural es difícil, pero aseguró que la respuesta ha sido de creatividad y trabajo organizado, con la certeza de que "sí se puede" vencer las dificultades.