Rechaza la ACNU falacias del gobierno de EE. UU. contra Cuba

La Habana, 20 may (ACN) La Asociación Cubana de las Naciones Unidas emitió hoy una declaración de rechazo y denuncia de las graves falacias de la administración Trump contra Cuba, difundidas recientemente.

A continuación, el texto íntegro de la Declaración de la ACNU:

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas rechaza categóricamente y denuncia las graves falacias difundidas recientemente por funcionarios de la administración estadounidense, orientadas a tratar de sustentar la peligrosa narrativa de que Cuba constituye una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y, en consecuencia, tomar nuevas medidas de asfixia económica sobre el país e incluso, intervenirlo militarmente.

De no resultar tan peligrosas, serían risibles las alegaciones de que, con los supuestos drones recibidos, Cuba podría atacar a buques estadounidenses, así como el territorio de Key West o la base Naval de Guantánamo. Olvidan los promotores de tan burdas mentiras que Cuba es una nación de una larga y fundamentada praxis pacifista, defensora del Derecho Internacional, del multilateralismo y promotora de la Declaración de América Latina y El Caribe como zona de paz, aprobada precisamente en La Habana, durante la Segunda Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países de la CELAC.

Nuestra Asociación Cubana de las Naciones Unidas, creada el 30 de mayo de 1947, como reflejo de la firme decisión de la comunidad internacional de mantener la paz y la seguridad internacionales, de evitar una nueva conflagración y no repetir los horrores de la Segunda Guerra Mundial, denuncia que una agresión de los Estados Unidos a nuestra Patria tendría gravísimas consecuencias para la paz regional.

Denunciamos, asimismo, que una embestida militar a Cuba causará la muerte de niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad; segará la vida de personas inocentes, de cubanas y cubanos amantes y defensores de la paz, de su derecho al desarrollo, al disfrute de todos los derechos humanos para todos, sin raseros dobles y oportunistas. Causaría, en resumen, la muerte de conciudadanos y conciudadanas que defienden y promueven su derecho humano fundamental: el derecho a la vida.

Condenamos el criminal fortalecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero, tecnológico y energético, que estrangula con saña a nuestra población, economía y sociedad y ocasiona la muerte de compatriotas privados de alimentos, medicinas y servicios esenciales para la vida.

Exigimos a la administración estadounidense que deje de fabricar falsedades e imaginarios pretextos para confundir a la opinión pública estadounidense e internacional y tratar de quebrantar nuestra soberanía e independencia. Reclamamos su respeto del Derecho Internacional y de la decisión de las cubanas y los cubanos que vivimos en la Isla, de construir nuestro propio destino sin injerencias externas; de continuar trabajando por una mejor y más justa sociedad, que sabemos perfectible; de seguir construyendo la República verdadera que proclamó Martí "Con todos y para el bien de todos".

Exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas, a los máximos directivos de las organizaciones internacionales, a los Jefes de Estado y de gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil internacional, al pueblo estadounidense, a todas las personas de buena voluntad y amantes de la paz, a demandar a la Administración Trump que deje respirar a Cuba y su población y suspenda, con efecto inmediato, las criminales medidas adoptadas en las Órdenes Ejecutivas del veintinueve de enero y primero de mayo del presente año.

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas, en nombre de sus socios, redes, movimientos, asociaciones, líderes comunitarios y otros actores sociales con los que colabora, hace un llamado urgente a la comunidad internacional a alzar sus voces para conjurar la guerra. Les exhortamos a exigir la exclusión de Cuba de la unilateral lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, así como el levantamiento del criminal bloqueo; a no hacerse cómplices del genocidio de este pueblo resiliente, amoroso, virtuoso, alegre, pacífico, resistente, solidario, humanista y espiritual.

La Habana, 20 de mayo de 2026.