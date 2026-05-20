Canciller cubano califica de farsa acusación contra Raúl Castro

La Habana, 20 may (ACN) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó hoy de farsa la presentación por parte del gobierno de Estados Unidos de una acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Canciller cubano describió esa acusación como un acto ilegítimo e ilegal que descansa en la mentira y oculta verdades históricas debidamente documentadas sobre los acontecimientos de 1996 que llevaron al derribo de dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate.

Condenamos la farsa del gobierno de EEUU de presentar una acusación ilegítima e ilegal contra el Líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Es un acto que descansa en la mentira y oculta verdades históricas debidamente documentadas sobre los… pic.twitter.com/jQks5KR9e1 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 20, 2026

Rodríguez Parrilla coincidió con el mensaje del Presidente Miguel Díaz-Canel, quien poco antes había denunciado la acusación como una acción política sin basamento jurídico que busca justificar una agresión militar a Cuba.

El jefe de la diplomacia cubana subrayó que la administración estadounidense pretende reforzar la narrativa fraudulenta para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano, y recordó que Washington ha sido cómplice de la organización y ejecución de acciones terroristas y violentas contra Cuba desde su territorio.

Lo hace el mismo gobierno que ha sido cómplice de la organización y ejecución de acciones terroristas y violentas contra Cuba desde su territorio y que ha cometido recientemente crímenes de ejecuciones extrajudiciales contra cerca de 200 personas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, añadió.

Reiteró que Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas violaciones de su espacio aéreo por parte de la organización Hermanos al Rescate, cuyos vuelos habían sido advertidos tanto al grupo como al gobierno estadounidense en múltiples ocasiones.

Cuba no renunciará a su derecho inalienable a la legítima defensa, sentenció el Canciller, y ratificó el firme respaldo al General de Ejército y el compromiso inquebrantable con la defensa de la Patria, la Revolución y el Socialismo.

Su mensaje cerró con la etiqueta #RaúlEsRaúl, la misma utilizada por el Presidente Díaz-Canel para defender el legado del líder revolucionario.