Rechaza Cuba extensión de medidas coercitivas contra Nicaragua

ACN

La Habana, 30 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó hoy la decisión del Consejo de la Unión Europea (UE) de prorrogar las medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua.

El Canciller expresó su solidaridad con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con los copresidentes de ese país centroamericano, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y con el hermano pueblo nicaragüense.

"Rechazamos decisión del Consejo de Unión Europea de prorrogar las medidas coercitivas unilaterales vs #Nicaragua. Expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con sus Co-Presidentes Daniel y Rosario y con el hermano pueblo nicaragüense".

Expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con sus Co-Presidentes Daniel y Rosario y con el hermano pueblo nicaragüense. pic.twitter.com/D5MdOoV7qw — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 30, 2025

La UE decidió este lunes extender por un año más las sanciones contra 21 personas y tres entidades nicaragüenses, por supuestas violaciones de los derechos humanos.

Estas medidas contemplan la congelación de activos de los afectados, que no podrán entrar o transitar por el territorio del bloque comunitario, y la prohibición a ciudadanos y empresas de la UE de poner fondos a disposición de las personas y entidades sancionadas.

Dichas sanciones, vigentes hasta el 15 octubre de 2026, afectan a los copresidentes nicaragüenses y su círculo más próximo, incluyendo sus hijos, familiares y asesores.