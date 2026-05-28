Presidente cubano visita proyecto arrocero Cuba- Vietnam

Los Palacios, Pinar del Río, 28 may (ACN) Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visita hoy áreas de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios donde se ejecuta un proyecto conjunto con Vietnam para la producción de arroz.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, y las máximas autoridades de la provincia, llegó al lote 10 de la Unidad Empresarial de Base Cubanacán en el que se encuentran sembradas unas 170 hectáreas (ha), ya de cosecha.

Desde finales de 2024 la empresa privada vietnamita Agri VMA obtuvo mil ha en usufructo para la producción del cereal en Los Palacios, experiencia que se consolidó el año pasado e incluso se amplió a la zona de Caribe, en el municipio de Consolación del Sur.

Díaz- Canel Bermúdez intercambió con representantes de la empresa vietnamita y la cubana, y supo que de manera general en Pinar del Río están plantadas ocho mil 976 hectáreas de arroz, de las cuales 810 corresponden al proyecto.