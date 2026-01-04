Papa León XIV pidió respeto por soberanía de Venezuela

La Habana, 4 ene (ACN) El papa León XIV demandó este domingo respeto por la soberanía de Venezuela, luego del ataque militar de Estados Unidos contra ese país y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, precisó Prensa Latina.

Durante el rezo del Ángelus, realizado al mediodía desde el Palacio Apostólico Vaticano, el pontífice declaró que seguía con gran preocupación la evolución de los acontecimientos en la nación sudamericana.

Señaló que el bienestar del pueblo venezolano debía prevalecer sobre cualquier otra consideración, y exhortó a superar la violencia mediante caminos de justicia y paz que garanticen la soberanía nacional.

Vatican News informó el 3 de enero que la capital venezolana fue golpeada por ataques aéreos, los cuales afectaron instalaciones militares e infraestructuras estratégicas, entre ellas la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, el complejo militar Fuerte Tiuna y la Academia Militar Naval.

El reporte añadió que también resultaron dañadas la Base Aérea y el Aeropuerto de Higuerote, así como zonas residenciales de Catia y el barrio 23 de Enero, en Caracas.

Maduro acusó a Washington de intentar apropiarse de los recursos estratégicos del país, en particular petróleo y minerales, y de promover un cambio de régimen mediante lo que calificó como guerra colonial apoyada por sectores oligárquicos locales.

El servicio informativo del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede destacó que el gobierno de Venezuela, junto a otras naciones latinoamericanas, convocó a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para condenar la agresión.

León XIV subrayó que en Venezuela debía asegurarse el Estado de derecho y las libertades civiles, con el propósito de construir un futuro de estabilidad y armonía.

El Pontífice reiteró desde la red social X que seguía con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país.

Por lo que instó a orar juntos, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles.