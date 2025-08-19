Médicos argentinos graduados en Cuba recordaron a Fidel

La Habana, 19 ago (ACN) Jóvenes médicos argentinos graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana se reunieron en la Embajada de Cuba en Buenos Aires para conmemorar la jornada por el aniversario 99 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, informa Prensa Latina.

Paula Artesi, coordinadora de la Agrupación Argentina de Graduados en Cuba (AagraCuba), afirmó que el líder histórico de la Revolución Cubana continúa siendo guía en tiempos difíciles y de resistencia.

En el acto también se celebró el aniversario 15 de la creación de AagraCuba, fundada en 2010 y que agrupa a profesionales de la salud y de otras especialidades egresados en la isla.

Artesi recordó que hace dos décadas llegaron las primeras delegaciones de egresados de la ELAM y, posteriormente, se lograron las convalidaciones de títulos, lo que calificó como un sueño cumplido para Fidel.

En nombre de la agrupación, agradeció a la Embajada de Cuba en Argentina por el acompañamiento durante el proceso de organización de los graduados y en la consolidación de vínculos fraternos.

Al homenaje asistieron además integrantes de la Agrupación de Familiares de Estudiantes de Argentina en Cuba, quienes apoyaron a los jóvenes en su formación y reconocimiento profesional.

La sede diplomática acogió además la exposición fotográfica 99 Agostos, con imágenes de Roberto Chile y Leonardo Testa sobre la vida y obra de Fidel Castro.