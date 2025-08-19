Visita Capitolio Nacional delegación parlamentaria de Indonesia

La Habana, 19 ago (ACN) Una delegación de parlamentarios de la Cámara de Representantes de Indonesia visitó hoy, la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANNP), en el Capitolio Nacional, de esta capital.

Según informó el Parlamento en la red social X, recibieron a los visitantes Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP, e Ian Pedro Carbonell, director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Indonesia.

Recibió diputado presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de en el Capitolio Nacional, a delegación de parlamentarios de la Cámara de Representantes de Indonesia



Presentes también diputados

El pasado 17 de agosto, a propósito del la celebración de la Fiesta Nacional de Indonesia en conmemoración de los 80 años de la declaración de independencia de esa nación, Carbonell reafirmó en su cuenta de X el compromiso con el fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre Cuba y el país asiático.

Los valores compartidos de solidaridad, independencia y respeto nos unen en la promoción de un diálogo parlamentario más profundo para el beneficio de nuestros pueblos, añadió en su mensaje.

Cuba e Indonesia establecieron relaciones diplomáticas oficiales el 22 de enero de 1960 durante la histórica visita del primer presidente indonesio Sukarno a La Habana.