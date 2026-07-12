Lamenta Cuba fallecimiento del Emir Padre de Qatar

La Habana, 12 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó en la red social X su pesar por la muerte de Su Alteza el Jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Emir Padre del Estado de Qatar.

“Con profundo pesar, conocimos la triste noticia del fallecimiento de Su Alteza el Jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Emir Padre del Estado de Qatar, destacado Estadista, quien contribuyó de manera decisiva al desarrollo del moderno y pujante Estado de Qatar, así como a los históricos lazos de amistad y solidaridad entre nuestras naciones”, escribió Díaz-Canel.

El mandatario añadió que “fue un entrañable amigo del pueblo cubano y del Comandante en Jefe. Cuba comparte el dolor que embarga al amigo pueblo qatarí y extiende sus sentidas condolencias al Emir de Qatar, Su Alteza, el Jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani, a su familia, al gobierno y a ese hermano pueblo”.

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores, también manifestó desde la misma red social: “Lamentamos el fallecimiento de Su Alteza el Jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Emir Padre del Estado de Qatar. Reconocemos su contribución al desarrollo de los históricos vínculos de amistad y solidaridad entre ambas naciones. Sentidas condolencias al Emir de Qatar, Su Alteza, el Jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani, a su familia, al Gobierno y al pueblo qataríes”.

El jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani falleció este 12 de julio de 2026 a los 74 años, según confirmó el Amiri Diwan, oficina oficial de la Casa Real de Qatar.

Durante su mandato, entre 1995 y 2013, impulsó la modernización del país, consolidó a Qatar como potencia energética mundial y promovió una política exterior activa.

Entre sus iniciativas destacan la creación de la Qatar Foundation y de la cadena Al Jazeera, instituciones que ampliaron la influencia cultural y mediática del emirato.

Tras abdicar en favor de su hijo Tamim Bin Hamad Al-Thani en 2013, asumió el título de Emir Padre y mantuvo un rol de referencia moral y política.

El anuncio de su fallecimiento estuvo acompañado de un decreto de duelo nacional de cuatro días, con banderas a media asta y suspensión de actividades oficiales, reflejo del respeto y la trascendencia de su figura en la memoria colectiva del país.