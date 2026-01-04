Honra Díaz-Canel a combatientes caídos en Venezuela

La Habana, 4 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó en la red social X honor y gloria a los combatientes cubanos que murieron enfrentando a terroristas en uniforme imperial que secuestraron al mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros y a su esposa.

Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento.#HonorYGloria — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026

El Gobierno Revolucionario informó que, como resultado del ataque realizado por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada del 3 de enero de 2026, fallecieron 32 cubanos en acciones combativas.

Los caídos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de instituciones homólogas del país sudamericano.

Según la nota oficial, los combatientes resistieron en enfrentamientos directos contra los atacantes o perecieron por los bombardeos a instalaciones.

Una vez confirmada la identidad de los fallecidos, sus familiares recibieron condolencias y apoyo del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de las jefaturas de ambos ministerios.

El comunicado señaló que las víctimas de este acto de agresión y terrorismo de Estado pusieron en alto, con su actuación, el sentir solidario de millones de cubanos.

El Gobierno Revolucionario anunció que organizará las acciones correspondientes para rendir tributo a los combatientes caídos.