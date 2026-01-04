El dolor se multiplica, expresa Red en Defensa de la Humanidad

La Habana, 4 ene (ACN) El Capítulo cubano de la Red En Defensa de la Humanidad dio a conocer este domingo un mensaje, que, bajo el título de "El dolor se multiplica", rememora el honor y la gloria de los combatientes cubanos caídos en Venezuela en cumplimiento del deber.

Por su importancia, reproducimos de manera íntegra:

"Al sacrificio por nuestra América no se le puede romantizar, pero menos criminalizarlo o ningunearlo. A los héroes nuestroamericanos, a los de nombre humilde y a veces desconocido, hay que honrarlos.

"Hace poco más de cuarenta y dos años, en el acto de despedida de duelo a los héroes caídos en combate frente al Imperialismo yanqui en Granada, Fidel expresó: «en aquella trinchera ellos sabían que estaban defendiendo también a su pueblo y a su patria. No es posible expresar en forma más pura la generosidad y capacidad de sacrificio del ser humano. ¡Su ejemplo se multiplicará, sus ideas se multiplicarán y ellos mismos se multiplicarán en nosotros!».

"Este cuatro de enero se anunció en la televisión nacional la caída, en cumplimiento de su deber, de 32 compatriotas cubanos; que fueron asesinados durante la agresión militar estadounidense a Venezuela. A ellos y a sus familiares dedicamos nuestro respeto y admiración, que se acompaña de la rabia ante el crimen y la aparente impunidad Imperial.

"El dolor no se comparte, se multiplica. Honor y gloria a los mártires nuestroamericanos, herederos de Bolívar y de Martí.