Egresados mexicanos respaldan a Cuba ante medidas coercitivas de EE.UU.

La Habana, 4 may (ACN) Egresados mexicanos de universidades cubanas rechazaron este domingo la orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos contra la isla, al considerar que constituye una acción unilateral sin base jurídica y destinada a intensificar el bloqueo económico, comercial y financiero.

Según informó Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México desde su perfil en la red social Facebook, en un pronunciamiento público, los graduados denunciaron que las medidas afectan directamente la infraestructura nacional, limitan el acceso a medicamentos y tecnologías, y buscan asfixiar la vida cotidiana del pueblo cubano.

El comunicado subrayó que la persecución a empresas navieras y suministradoras de combustible forma parte de un cerco petrolero que impacta en sectores esenciales como la electricidad y el transporte.

Los egresados señalaron que la orden ejecutiva carece de evidencia y viola el derecho internacional, al invocar una "emergencia nacional" sin presentar amenaza real verificable de Cuba contra Estados Unidos.

"Exigimos el cese inmediato del bloqueo y la exclusión de Cuba de la lista arbitraria de estados patrocinadores del terrorismo", expresaron los firmantes, quienes resaltaron la resiliencia del pueblo cubano y su aporte en salud, educación y solidaridad internacional.

El grupo recordó que durante más de seis décadas la Revolución cubana ha alcanzado logros como la alfabetización universal, la salud pública gratuita y el desarrollo científico con vacunas propias, pese al prolongado cerco económico.

"Cuba no está sola. Quienes nos formamos bajo su luz científica y ética somos hoy defensores de su derecho a vivir en paz"..."Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha"

Cuba no está sola. ¡Abajo el bloqueo!, ¡Patria es Humanidad!

"Por la salud, la educación y la dignidad de los pueblos".

¡Hasta la victoria siempre!,¡Venceremos!, concluyó el comunicado.