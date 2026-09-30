Destacan amplia agenda de Canciller cubano en ONU y Nueva York

La Habana, 30 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, desarrolló una amplia agenda recientemente en la sede de la ONU y en Nueva York, como parte del Segmento de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General.

El jefe de la diplomacia cubana, intervino en 11 reuniones multilaterales y sostuvo más de 30 encuentros bilaterales con altos funcionarios de Naciones Unidas y dignatarios de África, América Latina y el Caribe, Europa, Asia y Oceanía, precisó un resumen de la Cancillería enviado a la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina.

Entre las reuniones destacaron las sostenidas con António Guterres, secretario general de la ONU; Khalilur Rahman, presidente de la Asamblea General; y representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja, a quienes actualizó sobre la situación humanitaria en Cuba derivada del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, más el cerco energético impuesto por Estados Unidos.

Sus discursos incluyeron la reunión de cancilleres de la Celac, la conmemoración del aniversario 40 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la plenaria sobre el aumento del nivel del mar, el Grupo de La Haya en Defensa del Derecho Internacional y la anual del G77 y China.

También participó en encuentros de alto nivel sobre pandemias, la Iniciativa para el Desarrollo Global, el debate general del 81 período de sesiones, la conmemoración del 25 aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban y la reunión dedicada al Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

En todos los espacios, Rodríguez Parrilla defendió las posiciones de principio de Cuba, el respeto al multilateralismo y denunció la escalada de la política de hostilidad de Estados Unidos contra la nación caribeña, según informó la Cancillería.

Al margen de la cita en la ONU, sostuvo encuentros con representantes de iglesias católica y ortodoxa griega, líderes afroamericanos y organizaciones de solidaridad, además de participar en el acto “Voces por la Paz, Cuba no es una Amenaza”, donde agradeció el apoyo al pueblo cubano frente al bloqueo y las sanciones.

Previo al inicio del Segmento de Alto Nivel, la delegación asistió al Encuentro de Cubanos Residentes en Estados Unidos, ocasión en la que el canciller destacó la labor para fortalecer la relación con quienes permanecen fuera del país y sus descendientes.

Acompañaron al ministro los viceministros del ramo Anayansi Rodríguez y Carlos Fernández de Cossío, así como Ileana Núñez, directora general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional.

La viceministra Rodríguez intervino en siete reuniones multilaterales, amplificando la presencia de Cuba en la cita.

Durante su estancia en Nueva York, los viceministros ofrecieron entrevistas a medios estadounidenses como NBC News, AP, Bloomberg News y PBS NewsHour en las que reiteraron las posiciones de Cuba en materia de política exterior.