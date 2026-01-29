Denuncia Cuba en la ONU agresiones de Israel y exige justicia

La Habana, 28 ene (ACN) Ernesto Soberón Guzmán, embajador y representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas (ONU), denunció hoy en el Consejo de Seguridad el grave deterioro de la paz y la seguridad en Oriente Medio.

Según confirma nota publicada en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), el diplomático cubano enfatizó que esa realidad es resultado de políticas de fuerza, ocupación y agresión, en abierta violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

Durante el debate abierto trimestral sobre la situación en la región, incluida la cuestión palestina, Soberón Guzmán alertó sobre la profunda inestabilidad marcada por conflictos prolongados y acciones unilaterales contra la soberanía de los Estados, subraya la fuente.

En ese sentido, el representante de la Mayor de las Antillas condenó especialmente el respaldo histórico de Estados Unidos a Israel, que ha sostenido durante décadas una política anexionista y criminal, en violación de numerosas resoluciones del propio Consejo.

La publicación resalta que Cuba denunció los ataques sistemáticos de Israel contra la población civil y las infraestructuras esenciales en el Territorio Palestino Ocupado, así como la obstrucción deliberada de la ayuda humanitaria y el uso del hambre como arma de guerra.

El Embajador, de acuerdo con el texto, calificó estos actos como crímenes de lesa humanidad, apartheid y genocidio, por los que Israel debe rendir cuentas ante la comunidad internacional.

Soberón Guzmán rechazó las reiteradas violaciones del cese al fuego y las incursiones militares en Cisjordania, además de la imposición unilateral de la llamada “línea amarilla” como nueva frontera entre Gaza e Israel y exigió la retirada inmediata de las tropas israelíes del Territorio Palestino Ocupado.

De igual modo, el diplomático condenó enérgicamente el ataque perpetrado por Israel el 20 de enero contra instalaciones y personal de la UNRWA en Jerusalén Oriental, subrayando que agredir a trabajadores humanitarios y organismos de la ONU constituye un acto inaceptable que agrava el sufrimiento del pueblo palestino.

La fuente enfatiza que Cuba reafirmó el derecho inalienable del pueblo palestino a un Estado independiente y soberano, dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como capital, y el derecho al retorno de los refugiados, al tiempo que urgió la admisión inmediata de Palestina como Estado Miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.

El representante cubano también condenó la usurpación territorial de Israel en el sur del Líbano, sus acciones contra la soberanía de Somalia, la ocupación del Golán sirio y alertó sobre el peligro de una agresión contra Irán y reiteró que no será posible una paz justa y duradera en Oriente Medio sin una solución amplia y definitiva de la cuestión palestina, e instó al Consejo de Seguridad a actuar con firmeza para poner fin a la impunidad.