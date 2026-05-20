Rechazó Díaz-Canel acusación de EE.UU. contra Raúl Castro

La Habana, 20 may (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, calificó hoy la acusación formulada por el gobierno de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz como una acción política carente de basamento jurídico.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cubano señaló que la acusación ―por el presunto papel del General de Ejército en el derribo de dos aviones civiles hace 30 años―, evidencia la soberbia y la frustración que provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo.

La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

Díaz-Canel subrayó que se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba.

El jefe de Estado cubano afirmó que Estados Unidos miente y manipula los sucesos en torno al derribo, en aguas jurisdiccionales cubanas, de avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate en 1996.

"El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones".

El Presidente afirmó que Washington sabe bien, porque sobran evidencias documentales, que no se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico.

El mandatario cubano destacó que la altura ética y el sentido humanista de su obra, derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el General de Ejército Raúl Castro.

Aseveró que como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo; esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe, agregó.

El Presidente cubano concluyó su mensaje con la etiqueta #RaúlEsRaúl, en defensa del legado del líder revolucionario.