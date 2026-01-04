Continúan muestras de solidaridad de guantanameros con Venezuela (+Fotos)

Guantánamo, 4 ene (ACN) Representantes del sector de la salud, la educación y el pueblo guantanamero del Consejo Popular San Justo, en el este de esta ciudad, repudiaron hoy la agresión militar del Gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, perpetrada en la madrugada de este sábado.

Iraelvis Miranda Acosta, delegada de la circunscripción 14 del Consejo Popular San Justo, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que esta acción de guerra no justificada pone en riesgo la vida de las familias venezolanas y amenaza la estabilidad internacional, así como la de América Latina y el Caribe, declarada zona de paz.

Ninguna excusa imperial puede justificar el bombardeo en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, donde viven millones de personas.

Las bombas y misiles destruyen sueños, vidas y hogares, afirmó y subrayó que este acto viola el derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano.

Ante este ataque de cobardía y terrorismo de Estado, exigimos de manera rotunda la devolución segura e íntegra del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores, expresó.

Llamamos a la comunidad internacional, a los pueblos del mundo y a organizaciones multilaterales a actuar con determinación para detener de inmediato la escalada contra Venezuela y el cese de la agresión militar, enfatizó.

Defendemos con firmeza los principios de la Carta de las Naciones Unidas: la no intervención, la autodeterminación, el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la solución pacífica, concluyó.

Sobre los más de mil colaboradores internacionalistas que prestan servicios en la hermana República Venezolana, los guantanameros brindan su apoyo y solidaridad.

Este acto de condena a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela es una movilización solidaria donde representantes del pueblo guantanamero también manifiestan su apoyo y suman sus voces en un acto de rechazo unánime y nacional convocado por el Gobierno Revolucionario.

En las primeras horas de este 3 de enero, el Estado bolivariano informó sobre la agresión militar estadounidense contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.