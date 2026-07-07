La Habana, 7 jul (ACN) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, cuestionó hoy la afirmación del Gobierno de Estados Unidos de que el bloqueo económico, comercial y financiero que impone al país caribeño no afecta al pueblo cubano.

Pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo, expresó el Canciller al intervenir en una sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde expuso la necesidad de poner fin al cerco norteamericano.

Las familias cubanas, en especial los niños y jóvenes, las madres; sienten el sufrimiento de prolongados e insoportables apagones. Muchas veces, cuando falta la electricidad, falta también el agua. Saben de la angustia de la falta de un medicamento para un enfermo. Agobia la… pic.twitter.com/xTYS0nxorJ — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 7, 2026

Rodríguez Parrilla afirmó que en los últimos siete meses la política estadounidense se ha vuelto más cruenta y despiadada, y señaló que a las sanciones existentes se ha sumado un cerco energético que calificó como equivalente a un bloqueo naval y un acto de guerra.

Denunció acciones coercitivas para impedir la llegada de combustibles a Cuba, incluidas amenazas, sanciones y presiones sobre embarcaciones destinadas al suministro energético.

Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, advirtió, y sostuvo que estas medidas buscan provocar de manera deliberada una crisis humanitaria y la desestabilización del país.

Expuso las afectaciones que enfrenta la población cubana como consecuencia del recrudecimiento de estas medidas, entre ellas los apagones, las dificultades para acceder a medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales.

Según Rodríguez Parrilla, las familias, en especial los niños y jóvenes, las madres, sienten el sufrimiento de prolongados e insoportables apagones, y mencionó indicadores de salud que han sido impactados por las restricciones, como la mortalidad infantil, que aumentó de un 4,0 por cada mil nacidos vivos a 9,9.

Esto significa la muerte evitable en otras condiciones de mil 780 recién nacidos, lamentó el ministro de Relaciones Exteriores.

Informó que los daños ocasionados por el bloqueo entre marzo de 2025 y febrero de 2026 ascienden a ocho mil 103 millones de dólares a precios corrientes, un incremento del siete por ciento respecto al período anterior.

El impacto acumulado desde la aplicación de esta política alcanza, de acuerdo con los cálculos cubanos, 178 mil 700 millones de dólares a precios corrientes, puntualizó el canciller cubano.

Rechazó la narrativa de Washington de que Cuba representa una amenaza para la seguridad estadounidense y aseguró que no existe evidencia de que constituya un riesgo para ese país.

No existe pronunciamiento del Gobierno cubano, evidencia ni el más mínimo indicio de que Cuba se haya propuesto amenazar a Estados Unidos; en cambio, el bloqueo asfixia y mata, aseveró el canciller tras declarar que estos costos son responsabilidad del gobierno estadounidense.