Denuncia vicecanciller embustes de diplomáticos de EE. UU. en la ONU

La Habana, 7 jul (ACN) Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy que la delegación de Estados Unidos acudió dos veces al “espectáculo de la mentira” durante el debate en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al país caribeño.

El funcionario afirmó en su perfil en Facebook que los diplomáticos estadounidenses repitieron falsedades al por mayor, confiados en que pocos verifican la información, y subrayó: “conocen perfectamente que no hay manera de justificar un castigo colectivo como el que su gobierno impone al pueblo cubano y que la comunidad internacional tiene conciencia sobre el hecho”.

Fernández de Cossío precisó que Washington intentó primero impedir el debate mediante un artificio procesal, pero fracasó ante la votación de 136 países a favor de la propuesta de Cuba y solo nueve en contra.

Señaló que los Estados miembros dejaron claro que la necesidad de poner fin al bloqueo constituye un asunto de relevancia que merece discusión en el máximo órgano deliberativo de la ONU.

El vicecanciller añadió que, impotentes ante el debate que no pudieron evitar, los representantes estadounidenses recurrieron a la mentira como plan de respaldo, aunque no fueron capaces de cuestionar ni una de las afirmaciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

La Asamblea General celebró hoy el debate solicitado por Cuba, en medio de denuncias de presiones de Washington y con amplio respaldo internacional a la posición cubana.

Rodríguez Parrilla calificó el cerco estadounidense como “acto de genocidio” y aseguró que la mayoría de los Estados miembros defenderán la Carta de la ONU.

Washington desplegó un esfuerzo inconcebible para impedir la discusión, dijo, utilizando presiones, chantajes y amenazas contra gobiernos y cancillerías.

Reiteró que Cuba no representa amenaza alguna para la seguridad nacional de Estados Unidos y que la verdadera amenaza es el bloqueo, que golpea el bienestar del pueblo cubano y la estabilidad regional.

El canciller afirmó que la Asamblea General, como órgano más democrático y representativo de la ONU, abordará la cuestión con objetividad y que la inmensa mayoría de la comunidad internacional respaldará a Cuba, lo que significa respaldar el Derecho internacional y la igualdad soberana de los Estados.