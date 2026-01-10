Impulsa Holguín programas de reserva científica

Holguín, 10 ene (ACN) La provincia de Holguín desarrolla un amplio programa de atención a la reserva científica, como parte de las estrategias guiadas a garantizar los estudios doctorales en diferentes esferas del conocimiento.

Esta constituye una de las principales prioridades del territorio debido a los altos índices de envejecimiento poblacional y la cantidad de doctores en ciencias mayores de 50 años en el ejercicio de su profesión.

Desde instituciones como la Universidad de Ciencias Médicas y las sociedades científicas de la Salud se implementa una estrategia orientada a motivar a los jóvenes alumnos a realizar investigaciones que clasifiquen para la continuación de estudios doctorales, indicó a la ACN Yanetsy Pérez González, jefa del departamento de innovación tecnológica de esa institución.

Señaló que se ha logrado que los estudiantes desde los primeros años de la carrera orienten sus currículos hacia problemáticas del territorio, por ejemplo, en el programa materno infantil la atención a las enfermedades respiratorias o la detección precoz del cáncer, entre las líneas de investigación fundamentales.

En este sentido, explicó que se organizan eventos teóricos, congresos, jornadas de debate y visitas de intercambio dirigidos a incentivar el avance de las diferentes líneas temáticas.

Asimismo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente ha creado redes de jóvenes investigadores en sectores del níquel y las comunicaciones, así como sistemas de premios con el objetivo de estimular la innovación, argumentó Alejandro Torres Gómez de Cádiz Hernández, delegado territorial del sector.

La reserva científica en Cuba incluye a un grupo de estudiantes antes de los cursos diurnos de la educación superior que, luego de un proceso selectivo, reciben capacitación enfocada en su superación profesional en maestrías y doctorados, lo cual permite la renovación del personal.

En Holguín las captaciones se realizan mediante eventos científicos estudiantiles, el movimiento de alumnos ayudantes y otras iniciativas generadas desde las universidades.