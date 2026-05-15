Seis motos alivian transporte en Reparto José Martí, Santa Clara

Santa Clara, 15 may (ACN). En medio de la compleja situación que vive el país con los combustibles, comenzó a funcionar este jueves una nueva alternativa para aliviar la transportación desde el Reparto José Martí hacia la ciudad, mediante la puesta en marcha de seis motos de mayor capacidad y confort.

La iniciativa, fruto de la acción conjunta de las Nuevas Formas de Gestión no Estatal, el Ministerio de Transporte y el Gobierno de Santa Clara, busca responder a las necesidades de un reparto con alta densidad poblacional y distante del centro urbano.

Los nuevos vehículos, con espacio para 10 pasajeros, ofrecen mejores condiciones interiores y un precio de 50 CUP por viaje, lo que representa un alivio para los habitantes de la zona.

Yansy Díaz Jiménez, intendente de Santa Clara, reconoció que estas acciones no constituyen la solución definitiva al problema del transporte, pero sí contribuyen a mejorar la movilidad en un contexto difícil.

“Sabemos que la transportación requiere soluciones más integrales, pero estas motos son un paso inmediato que ayuda a la población.

Hemos decidido que el precio sea de 50 CUP, para que sea accesible y justo en las actuales condiciones”, afirmó.

Vecinos del reparto expresaron satisfacción con la medida. María Carmina Suárez, residente de la comunidad, comentó: “Para nosotros es un gran apoyo, vivimos lejos del centro y muchas veces el transporte se complica.

Con esta acción, Santa Clara avanza en la búsqueda de alternativas que fortalezcan la movilidad y el bienestar de sus ciudadanos, pese a las tensiones que impone la coyuntura nacional.