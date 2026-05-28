¡Cuba quiere Paz!, exclaman diputados

La Habana, 28 may (ACN) Con la lectura de la "Carta de una madre cubana a una madre norteamericana", del poeta Indio Naborí, quedó abierta hoy en el Capitolio Nacional la Audiencia Pública Parlamentaria "Cuba Quiere Paz", un espacio de denuncia contra el recrudecimiento del bloqueo y las amenazas militares de Estados Unidos.

Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), agradeció las muestras de solidaridad internacional y afirmó que "Cuba es el faro de América Latina, del Caribe y del mundo entero", al reconocer el apoyo de los pueblos del mundo, en especial de aquellos que, a pesar de sus propias carencias, han tendido la mano a la isla.

En nombre de las legisladoras cubanas, la diputada Elba Martínez Amador, presidenta en funciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, denunció el endurecimiento de las sanciones impuestas por la administración norteamericana y el impacto desproporcionado de estas en sectores sensibles como en la salud.

Aportó asimismo cifras dolorosas: más de 96 mil pacientes en espera quirúrgica, 11 mil de ellos niños; y que la expectativa de vida de los niños con cáncer cayó del 85 al 65 por ciento (%), como muestras palpables del cerco y su impacto sobre la población.

"Detrás de cada número hay una madre que vela, un padre que lucha, un hogar en vilo", señaló al solicitar a las congresistas estadounidenses que la historia les recuerde que tuvieron la valentía de defender el diálogo y la paz en su momento.

Yamila González Ferrer, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer, alertó por su parte que la crisis humanitaria inducida se usa como pretexto para una agresión militar e instó a las legisladoras de EE. UU. a promover acciones legales para levantar el bloqueo.

"Cuba es un país de paz, pero tiene derecho a defenderse si es atacado", aseguró, y recordó que la verdadera seguridad de una nación se construye con hospitales, escuelas y solidaridad, no con bombas ni sanciones.

Danhiz Díaz Pereira, vicepresidente de la Comisión de Atención a la Juventud, denunció el cerco energético que provoca apagones, paralización la labor de hospitales y otros centros vitales y rechazó con energía las imputaciones contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En nombre de los jóvenes diputados, afirmó que no piden clemencia, exigen justicia, los cubanos quieren construir el futuro con sus manos, no entre escombros.

Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores, en las palabras de cierre afirmó que la agresión contra Cuba no es el peligro de un futuro posible, sino un acto que está ya en plena ejecución.

Calificó de "burda y fraudulenta" la imputación al líder de la Revolución cubana y subrayó que es inmoral justificar una agresión militar con una crisis humanitaria que el propio gobierno de EE. UU. está provocando.

Reiteró, además, que el país solo quiere la paz, pero no una paz sin soberanía: "Si fuéramos agredidos, el pueblo cubano, unido como siempre, enfrentaría la guerra con la misma determinación con que ha resistido más de seis décadas de bloqueo", subrayó.

En el transcurso de la audiencia se proyectaron mensajes en vídeo de comisiones internacionales solidarias de eurodiputados, y parlamentarios latinoamericanos y africanos, quienes condenaron el bloqueo como violación del derecho internacional; a la vez reafirmaron el apoyo incondicional al pueblo cubano, y calificaron las sanciones secundarias como "un acto de cobardía política que castiga a los más vulnerables".

La audiencia concluyó con el canto de artistas de la Asociación Hermanos Saíz, que interpretaron una emotiva versión de "Cuba Quiere Paz", y los vivas al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario, a Raúl Castro en sus 95 años y a una Cuba Libre sin injerencia externa.