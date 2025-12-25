Modifican itinerarios del transporte en Holguín por fin de año

Holguín, 25 dic (ACN) La Empresa Provincial de Transporte de Holguín (EPTH) modifica sus itinerarios con la activación de un esquema de apoyo dirigido a reforzar el traslado de pasajeros en vísperas de las celebraciones de fin de año y los primeros días de enero.

Wilmer García Ramírez, director general de la entidad, informó a la Agencia Cubana de Noticias que, como es habitual en la fecha, se potencian rutas intermunicipales desde las terminales con el objetivo de facilitar la conexión entre la cabecera provincial y las demarcaciones mediante la explotación de medios estatales y arrendados.

La práctica se aplicará también en los primeros días del año entrante y se reforzará con salidas hacia otras provincias mediante el transporte nacional, con lo cual se busca favorecer la reunificación de familias para los festejos que despiden el 2025.

En cuanto a los servicios de ferrobús, aunque el territorio dispone de 18 medios, operan alrededor de 11 debido a la disponibilidad de combustible y a afectaciones en las vías férreas por deslaves de ríos, principalmente en Urbano Noris y Mayarí, provocados por el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba.

El evento meteorológico ocasionó daños significativos en la infraestructura de la empresa, dejando 59 paradas afectadas y varios locales con pérdidas totales y parciales de cubiertas en toda la provincia, siendo los municipios más perjudicados Mayarí y Sagua de Tánamo.

García Ramírez agregó que se trabaja en la recuperación de los talleres dañados, entre los que se encuentran bases de apoyo al transporte urbano en Báguano, Tacajó, Banes, Mayarí y Cueto.

El directivo señaló que el 2025 resultó muy complejo para el sector debido a las limitaciones de combustible, situación que afectó la operatividad y el coeficiente de disponibilidad técnica destinada a la prestación de los servicios, por lo que se priorizó el traslado de cargas y pasajeros en función de los vehículos en funcionamiento.

Mediante la política de arrendamiento, la entidad posee de más de 200 medios del parque vehicular activos utilizados en el servicio de pasaje, de los cuales cerca de 90 operan diariamente en recorridos urbanos y suburbanos, cifra que varía según los recursos de cada demarcación, agregó.

Durante el presente año la empresa puso énfasis en el perfeccionamiento de los alquileres de vehículos, el incremento del control sobre los precios de los transportistas privados y el funcionamiento adecuado de las piqueras.