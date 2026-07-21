Mini industria de Cienfuegos sostiene producciones todo el año

Aguada de Pasajeros, Cienfuegos 21 jul (ACN) La miniindustria Perseverancia en el municipio de Aguada de Pasajeros, el más occidental de la provincia de Cienfuegos, mantiene una producción estable durante todo el año, con la elaboración de varios surtidos para la población.

Renglones como quesos, encurtidos en guarapo, mermeladas de mango y el despacho de leche a personas vulnerables son algunas de las ofertas para el autoabastecimiento de la municipalidad.

Lázara Gómez Junco, jefa de esa instalación comentó a la prensa que, además de esos surtidos, la unidad aprovecha las producciones recibidas desde vaquerías y la agricultura urbana.

Entre esas aportaciones se encuentran la piña, el ají, mango, hortalizas y otros productos, lo que permite sostener una oferta diversa en dependencia de la disponibilidad de insumos y de la situación energética.

La directiva señaló que la instalación cuenta con ocho trabajadores, cinco de ellos directamente vinculados al proceso productivo.

Indicó que el colectivo recibe pago por resultados según el nivel de producciones alcanzado en cada período.

Precisó que, aunque la época actual es baja para la entrega de leche, el centro ha llegado a cobrar hasta 22 mil pesos, cifra que luego mejora cuando en septiembre aumenta la disponibilidad de la materia prima.

Gómez Junco recordó que la unidad lleva tres años en funcionamiento y que ella acumula 15 años de experiencia en la actividad, tiempo en el cual ha acompañado el desarrollo de la instalación y sus resultados.

Resaltó el valor de este tipo de experiencia en Aguada de Pasajeros, municipio que en fechas recientes también ha concentrado esfuerzos productivos y sociales para celebrar una digna sede provincial por el 26 de Julio.

Allí, diferentes colectivos han trabajado para elevar sus indicadores y aportar a la conmemoración por el Día de la Rebeldía Nacional.