Incremento salarial beneficia a más de 58 mil trabajadores en Camagüey

Camagüey, 19 ago (ACN) Un total de 58 mil 431 trabajadores de las unidades presupuestas en la provincia de Camagüey reciben el beneficio del incremento salarial para el sector estatal, establecido a partir de la entrada en vigor de la Resolución 15 del presente año.

Durante el mes de agosto se realiza el pago de julio, ya con el incremento, todo ha salido bien, y las entidades han efectuado el proceso de manera favorable, comentó a la Agencia Cubana de Noticias Héctor Vergara Hernández, jefe de departamento de Salario en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

En Camagüey se registra por tal concepto un gasto de alrededor de 900 millones de pesos, el cual asumió el Presupuesto del Estado, destacó Vergara Hernández.

Se trata de una decisión muy positiva en medio del complejo panorama económico que vive Cuba, y logra, en alguna medida, una repercusión en los ingresos de los trabajadores, valoró.

El salario mínimo se podrá modificar varias veces en el año, remarcó, de ahí que este paso dado por la dirección del país tendrá una continuidad, en dependencia de la situación económica.

Como parte de las acciones de preparación ante el incremento salarial, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en Camagüey llevó a cabo seminarios en cada una de las entidades involucradas, empezando por aquellas de mayor cantidad de asalariados, las cuales son Salud Pública, Educación y Deportes.

Luego, sostuvieron esos encuentros con las restantes unidades y las cuatro de apoyo que existen en la región, dos de ellas provinciales e igual número municipales, donde se les ofrecieron las indicaciones correspondientes acerca del proceso, y la importancia de realizarlo en el tiempo adecuado.

Las mejoras salariales ocurren en el contexto de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales trazadas en la nación antillana, e incluyen el aumento salarial en el sector presupuestado y del salario mínimo de dos mil 100 a tres mil 210 pesos.

El 51 por ciento de los trabajadores se favorece con la medida, ejecutada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que además actualizó todos los grupos y escalas salariales vigentes.

La reforma salarial integral, nuevas garantías para la protección del empleo y una mayor flexibilización de las relaciones laborales para el sector presupuestado, fueron anunciadas por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, celebrada en junio último.