Impulsa UNICEF Cuba empleos verdes en sector azucarero

La Habana, 8 sep (ACN) El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF Cuba) informó este lunes que, mediante alianzas con agencias del sistema de Naciones Unidas, se desarrolla en el país un proyecto para promover empleos verdes en beneficio de las juventudes.

La iniciativa, según precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook, se ejecuta a través del Green Jobs for Youth Pact, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y UNICEF, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El sector azucarero fue seleccionado como punto de entrada estratégico para una experiencia piloto que vincula la educación técnica y superior con la formación de competencias verdes y la creación de empleos sostenibles.

Según la información, la Educación Técnica y Profesional, junto a la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez, preparó a 25 formadores —20 docentes y especialistas— para integrar competencias verdes en la enseñanza vinculada a la cadena de valor de la caña de azúcar.

El proyecto contempla avanzar en el desarrollo de una metodología nacional para identificar, clasificar y certificar empleos verdes, así como brindar a responsables de la toma de decisiones, docentes y actores locales las herramientas necesarias para la transición verde.

También busca integrar competencias verdes en la educación técnica, la educación superior y los programas de formación empresarial, con el propósito de hacer más sostenibles los empleos existentes mediante nuevas tecnologías y prácticas responsables.

Entre los primeros resultados se destacan la capacitación de 40 gestores de empleos verdes, incluidas 27 mujeres, la formación de 25 participantes en el programa de formadores y la evaluación de 15 unidades del sector azucarero para identificar oportunidades de mejora.

UNICEF Cuba compartió imágenes de una visita conjunta realizada a la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández, en Taguasco, Sancti Spíritus, como parte del seguimiento a la iniciativa.