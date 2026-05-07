FitCuba es símbolo de resiliencia, innovación y confianza en el futuro

La Habana, 7 may (ACN) La Feria Internacional de Turismo (FitCuba) no es solo un evento, constituye símbolo de resiliencia, innovación y confianza en el futuro, dijo hoy Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo de Cuba.

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En la apertura de la 44.ª edición de la cita profesional más importante de la industria sin humo, a la que asistió Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, el titular del Ministerio de Turismo (Mintur) dio la bienvenida a los más de 900 participantes y expositores, y reafirmó que el turismo ha sido y seguirá como una fuerza vital para el país.

García Granda recordó que el evento está dedicado a Varadero, considerada la tercera mejor playa del mundo por sitios especializados en viajes, y abogó por un turismo sostenible e inclusivo conectado con la cultura y la identidad.

Informó que pese a las campañas de descrédito y las amenazas con el objetivo de desconectar a Cuba del mundo, y de las medidas coercitivas unilaterales, los destinos de Varadero y La Habana permanecen abiertos para los clientes.

El titular del Mintur se refirió a los desafíos irregulares y retos particulares para el sector en la Isla, muy diferente al resto de los destinos en la región, no obstante, afirmó, trabajan por mayor calidad y consolidar el desarrollo.

FitCuba se desarrolla por primera vez en modalidad virtual, lo que permite a los participantes desde el sitio www.fitcuba.net recorrer el destino y apreciar sus valores sin moverse de sus oficinas u hogares.

Hoy tienen lugar presentaciones de los destinos de Varadero, La Habana y Camagüey, de las cadenas hoteleras extranjeras que operan en la isla y se conocerán opiniones de clientes que disfrutan de sus vacaciones en la nación caribeña.

Mañana en la tarde tendrá lugar la clausura de FitCuba 2026, y el sábado está programado el día dedicado al gran público, de manera presencial en el parque Josone, de Varadero.