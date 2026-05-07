Marrero Cruz: nada puede bloquear la belleza y hospitalidad de Cuba (+ Video)

La Habana, 7 may (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República inauguro hoy en escenario virtual la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2026) y aseguró que nada puede bloquear las bellezas y la hospitalidad de la Isla.

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba estuvo presente junto a Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo (Mintur), en la apertura del evento profesional más importante de la industria sin chimenea en el país y dio la bienvenida a los más de 900 participantes y expositores.

Hoy y mañana sesiona por primera vez en escenario virtual la cita que incluye conferencias, presentaciones de productos, y las opiniones de clientes que actualmente disfrutan de sus vacaciones en instalaciones de Varadero, reconocido polo de sol y playa al que se le dedica FitCuba.