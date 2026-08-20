Feria Comercial, aporte de Bandec a la fiesta del libro en Matanzas

Matanzas, 20 ago (ACN) La feria comercial del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) efectuada hoy en el Parque de la Libertad, devino bien acogido aporte a la Feria del Libro que comienza hoy en Matanzas para extenderse hasta el día 23 venideros.

Trabajadores de la sucursal 3471 ubicada en la calle Ayuntamiento entre Medio y Milanés, se mantuvieron dispuestos a alfabetizar, asesorar y acercar servicios necesarios a los clientes en tiempos donde el país apuesta por la bancarización.

La entrega de tarjetas magnéticas y Multibanca, la instalación de Transfermóvil y Enzona por un equipo de especialistas y la apertura de cuentas de ahorro, figuran entre las opciones que la iniciativa, dedicada al aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), ofrece a los habitantes de Matanzas.

Lianis Piquera García, Gestora de Comunicación y Marketing de la Dirección Provincial de Bandec Matanzas, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad busca fomentar en la urbe de ríos y puentes la cultura bancaria desde la cercanía.

El Banco de Crédito y Comercio siempre aporta a la Feria Internacional del Libro de Matanzas y en esta ocasión resulta aún más especial pues se acerca el aniversario 66 de la FMC, y nuestro colectivo abriga a gran cantidad de federadas comprometidas y entregadas, enfatizó Piquera García.

Educar financieramente a los clientes deviene tarea inmediata ante los retos que imponen los tiempos, este resulta el modo mejor para agasajar a las mujeres cubanas y honrar el legado del Comandante en Jefe en el Año de su Centenario, finalizó.