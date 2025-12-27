Colectivo Distinguido Nacional Ministerio de Finanzas y Precios

Fidel Rendón Matienzo | Fotos: del autor y del Ministerio de Finanzas y Precio

La Habana, 27 dic (ACN) En un sencillo pero emotivo acto celebrado en el Museo de la Revolución, el Ministerio de Finanzas y Precios recibió, por segunda ocasión, la Condición de Colectivo Distinguido Nacional.

Tal reconocimiento lo otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública (SNTAP) a los centros que sobrecumplen de manera extraordinaria las actividades sindicales.

El acto contó con la presencia de Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su Departamento Económico- Productivo; Yaisel Pieter Terry, miembro del Comité Central, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular e integrante de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba; y Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios.

También ante otros directivos del SNTAP y de una representación de quienes laboran en la sede del MFP, Pieter Terry entregó el estímulo y destacó la labor realizada por el organismo y el colectivo en diversas misiones.

Esta Distinción constituye un compromiso para alcanzar resultados superiores en el año que se avecina, en el que conmemoraremos el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, señaló el dirigente sindical.

Entre las misiones del referido organismo están las de proponer al Consejo de Ministros políticas financieras, los sistemas presupuestarios, de tesorería y de crédito público; y el anteproyecto de Presupuesto del Estado para, una vez aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, proceder a su control y a la liquidación de este.

También el MFP propone las políticas referentes a los ingresos del presupuesto del Estado, en particular la tributaria; dirigir y controlar su aplicación, y la referida a la formación, fijación y modificación de precios y tarifas.